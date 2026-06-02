RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Práce na vnútrobloku finišujú

Práce na vnútrobloku finišujú

Vo finálnej fáze je revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi. Po dokončení prác tu vznikne priestor pre oddych, detské hry aj športovanie.

Pásy pre včely

Pásy pre včely

Technické služby mesta Prievidza pokračujú v kosení verejných priestranstiev. Časť verejnej zelene, napríklad v parku Skotňa, zostáva zámerne nepokosená.

Problematické miesto

Problematické miesto

Budova bývalej pekárne v Handlovej je už pár rokov nevyužívaná. Jej vlastník povolil niekoľkým ľuďom bez prístrešia, aby tam prečkali zimu.

Rekonštrukciu zastavila konsolidácia

Rekonštrukciu zastavila konsolidácia

Železničné priecestie v Handlovej pri Handparku je ako tankodrom. Tvoria ho betónové panely, výdreva a asfaltové nábehy. A medzi nimi jamy.

Majú novú záhradku

Majú novú záhradku

Nezisková organizácia Jazmín v Handlovej poskytuje pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Areál, v ktorom sídli, má krásny veľký pozemok. Jeho časť sa premenila na novú záhradku.

Mosty už opravujú

Mosty už opravujú

O uzavretí lávky pre peších na dolnom konci Handlovej sme vás už informovali. Prvý júnový týždeň sa začala jeho oprava.

Reportáž 22 - Viac priestoru pre občanov

Reportáž 22 - Viac priestoru pre občanov

Vo štvrtok 28.mája bolo 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Handlovej v tomto volebnom období. Rokovanie sa „zaseklo“ hneď v úvode.

Viac ovocia, zeleniny a milieka

Viac ovocia, zeleniny a milieka

Ovocie, zeleninu alebo mliečne výrobky budú dostávať od septembra všetci prievidzskí škôlkari nad rámec bežnej stravy. Mestské materské školy sa zapojili do Školského programu Európskej únie, ktorého cieľom je viesť deti k zdravšiemu životnému štýlu už od útleho veku.

Téma 22 - Schválili prvú zmenu rozpočtu

Téma 22 - Schválili prvú zmenu rozpočtu

V pondelok 25.mája sa krajskí poslanci zišli na svojim 26.rokovaní v tomto volebnom období.

MBK Handlová Academy

MBK Handlová Academy

V Handlovej vzniká nová basketbalová akadémia. Zastrešil ju Mestský basketbalový klub.

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Problematické miesto

Podrobnosti
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Budova bývalej pekárne v Handlovej je už pár rokov nevyužívaná. Jej vlastník povolil niekoľkým ľuďom bez prístrešia, aby tam prečkali zimu.

Dnes je 4. jún a meniny oslavuje Lenka

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