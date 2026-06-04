Handlovské leto na námestí odštartovalo v piatok 5.júna. Aj keď počasie nebolo ideálne, ľudia na muziku prišli.
V sobotu 6.júna bol už 13.ročník Dňa rodiny v Senior centre Handlová. Účasť rodinných príslušníkov klientov zariadenia bola výborná a nálada tiež.
V priebehu tohto roka by mala začať obnova strechy južného krídla a úprava átria Meštianskeho domu – Pivár na Hurbanovom námestí v Bojniciach. Podstatná časť investície bude hradená z eurofondov.
Z mimorozpočtových zdrojov bude mesto Bojnice financovať vodozádržné opatrenia v záhrade mestskej knižnice. Podstatné náležitosti Zmluvy o NFP schválili poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva 8. júna
Čoskoro začnú rekonštrukčné práce na budovách kultúrnych domov vo Veľkej a Malej Lehôtke. Zhodnotením tohto mestského majetku sa vytvoria lepšie podmienky pre kultúrny a komunitný život v týchto mestských častiach Prievidze.
Takmer 1,9 milióna eur investuje mesto Prievidza v tomto roku do opráv a rekonštrukcií miestnych ciest a chodníkov. Aktuálne hľadá formou verejného obstarávania zhotoviteľa prác.
V nedeľu 7. júna v prievidzskom lesoparku zmizla realita a nahradili ju magické dobrodružstvá s Harry Potterom. Príbehy mladého čarodejníka boli témou Cesty rozprávkovým lesom.
Vo finálnej fáze je revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi. Po dokončení prác tu vznikne priestor pre oddych, detské hry aj športovanie.
Technické služby mesta Prievidza pokračujú v kosení verejných priestranstiev. Časť verejnej zelene, napríklad v parku Skotňa, zostáva zámerne nepokosená.
Budova bývalej pekárne v Handlovej je už pár rokov nevyužívaná. Jej vlastník povolil niekoľkým ľuďom bez prístrešia, aby tam prečkali zimu.