RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Úspešná DAZYA

Úspešná DAZYA

Jedenkrát 1.miesto, trikrát 2.miesto a dvakrát tretie miesto. S takýmto výsledkom sa Dazya Dance Group vrátila z Chorvátska zo svetového finále World Dance Masters.

Odštarovali rockom

Odštarovali rockom

Handlovské leto na námestí odštartovalo v piatok 5.júna. Aj keď počasie nebolo ideálne, ľudia na muziku prišli.

Reportáž 23 - Deň rodiny

Reportáž 23 - Deň rodiny

V sobotu 6.júna bol už 13.ročník Dňa rodiny v Senior centre Handlová. Účasť rodinných príslušníkov klientov zariadenia bola výborná a nálada tiež.

Obnova strechy južného krídla

Obnova strechy južného krídla

V priebehu tohto roka by mala začať obnova strechy južného krídla a úprava átria Meštianskeho domu – Pivár na Hurbanovom námestí v Bojniciach. Podstatná časť investície bude hradená z eurofondov.

Revitalizácia záhrady knižnice

Revitalizácia záhrady knižnice

Z mimorozpočtových zdrojov bude mesto Bojnice financovať vodozádržné opatrenia v záhrade mestskej knižnice. Podstatné náležitosti Zmluvy o NFP schválili poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva 8. júna

Kultúrne domy čaká rekonštrukcia

Kultúrne domy čaká rekonštrukcia

Čoskoro začnú rekonštrukčné práce na budovách kultúrnych domov vo Veľkej a Malej Lehôtke. Zhodnotením tohto mestského majetku sa vytvoria lepšie podmienky pre kultúrny a komunitný život v týchto mestských častiach Prievidze.

Ďalšia investícia do ciest a chodníkov

Ďalšia investícia do ciest a chodníkov

Takmer 1,9 milióna eur investuje mesto Prievidza v tomto roku do opráv a rekonštrukcií miestnych ciest a chodníkov. Aktuálne hľadá formou verejného obstarávania zhotoviteľa prác.

Harry Potter, metloball aj množstvo pavúkov

Harry Potter, metloball aj množstvo pavúkov

V nedeľu 7. júna v prievidzskom lesoparku zmizla realita a nahradili ju magické dobrodružstvá s Harry Potterom. Príbehy mladého čarodejníka boli témou Cesty rozprávkovým lesom.

Práce na vnútrobloku finišujú

Práce na vnútrobloku finišujú

Vo finálnej fáze je revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi. Po dokončení prác tu vznikne priestor pre oddych, detské hry aj športovanie.

Pásy pre včely

Pásy pre včely

Technické služby mesta Prievidza pokračujú v kosení verejných priestranstiev. Časť verejnej zelene, napríklad v parku Skotňa, zostáva zámerne nepokosená.

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Úspešná DAZYA

Podrobnosti
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Jedenkrát 1.miesto, trikrát 2.miesto a dvakrát tretie miesto. S takýmto výsledkom sa Dazya Dance Group vrátila z Chorvátska zo svetového finále World Dance Masters.

Dnes je 11. jún a meniny oslavuje Dobroslava

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