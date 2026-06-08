RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Zmena rokovacieho poriadku

Zmena rokovacieho poriadku

Už na budúcom Mestskom zastupiteľstve v Handlovej bude platiť zmena rokovacieho poriadku, ktorá upravuje priestor na vystúpenie občanov.

Budeme mať menej poslancov?

Budeme mať menej poslancov?

Na jeseň tohto roku budú na Slovensku voľby do samosprávnych orgánov miest a obcí.

Úspešná DAZYA

Úspešná DAZYA

Jedenkrát 1.miesto, trikrát 2.miesto a dvakrát tretie miesto. S takýmto výsledkom sa Dazya Dance Group vrátila z Chorvátska zo svetového finále World Dance Masters.

Odštarovali rockom

Odštarovali rockom

Handlovské leto na námestí odštartovalo v piatok 5.júna. Aj keď počasie nebolo ideálne, ľudia na muziku prišli.

Reportáž 23 - Deň rodiny

Reportáž 23 - Deň rodiny

V sobotu 6.júna bol už 13.ročník Dňa rodiny v Senior centre Handlová. Účasť rodinných príslušníkov klientov zariadenia bola výborná a nálada tiež.

Obnova strechy južného krídla

Obnova strechy južného krídla

V priebehu tohto roka by mala začať obnova strechy južného krídla a úprava átria Meštianskeho domu – Pivár na Hurbanovom námestí v Bojniciach. Podstatná časť investície bude hradená z eurofondov.

Revitalizácia záhrady knižnice

Revitalizácia záhrady knižnice

Z mimorozpočtových zdrojov bude mesto Bojnice financovať vodozádržné opatrenia v záhrade mestskej knižnice. Podstatné náležitosti Zmluvy o NFP schválili poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva 8. júna

Kultúrne domy čaká rekonštrukcia

Kultúrne domy čaká rekonštrukcia

Čoskoro začnú rekonštrukčné práce na budovách kultúrnych domov vo Veľkej a Malej Lehôtke. Zhodnotením tohto mestského majetku sa vytvoria lepšie podmienky pre kultúrny a komunitný život v týchto mestských častiach Prievidze.

Ďalšia investícia do ciest a chodníkov

Ďalšia investícia do ciest a chodníkov

Takmer 1,9 milióna eur investuje mesto Prievidza v tomto roku do opráv a rekonštrukcií miestnych ciest a chodníkov. Aktuálne hľadá formou verejného obstarávania zhotoviteľa prác.

Harry Potter, metloball aj množstvo pavúkov

Harry Potter, metloball aj množstvo pavúkov

V nedeľu 7. júna v prievidzskom lesoparku zmizla realita a nahradili ju magické dobrodružstvá s Harry Potterom. Príbehy mladého čarodejníka boli témou Cesty rozprávkovým lesom.

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  • Zmena rokovacieho poriadku

    Zmena rokovacieho poriadku

    štvrtok, 11. jún 2026, 10:00
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Budeme mať menej poslancov?

Podrobnosti
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Na jeseň tohto roku budú na Slovensku voľby do samosprávnych orgánov miest a obcí.

Dnes je 11. jún a meniny oslavuje Dobroslava

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