Prievidzská samospráva chce vybudovať chodník na Ciglianskej ceste smerom k Vlčím kútom. Reaguje na početné požiadavky obyvateľov. Prvým krokom je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcim chodníkom, ktoré sú zväčša v súkromnom vlastníctve.
V rámci svojho kontrolného dňa na hornej Nitre trenčiansky župan navštívil aj NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
V sobotu 13.júna sa na bouldrovej stene v Handlovej liezlo na obtiažnosť. Handlovský pavúčik sú tradičné lezecké preteky, ktoré sú súčasťou Slovenského pohára detí kategórie C.
V piatok 12. a v sobotu 13. júna patril prievidzský mestský park folklóru. 40. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností bol poctou ľudovej kultúre a tradíciám regiónu.
V pondelok 8.júna bol kontrolný deň TSK na dvoch školských projektoch.
V poradí už šieste slávnostné ukončenie duálneho vzdelávania v spoločnosti Brose Prievidza sa konalo v piatok 12. júna. Medzinárodné certifikáty odbornej spôsobilosti si prevzalo 18 absolventov troch stredných odborných škôl v regióne.
Prvý júnový víkend patrila Športová hala v Handlovej športovému aerobiku.
Už na budúcom Mestskom zastupiteľstve v Handlovej bude platiť zmena rokovacieho poriadku, ktorá upravuje priestor na vystúpenie občanov.
Na jeseň tohto roku budú na Slovensku voľby do samosprávnych orgánov miest a obcí.
Jedenkrát 1.miesto, trikrát 2.miesto a dvakrát tretie miesto. S takýmto výsledkom sa Dazya Dance Group vrátila z Chorvátska zo svetového finále World Dance Masters.
Prievidzská samospráva chce vybudovať chodník na Ciglianskej ceste smerom k Vlčím kútom. Reaguje na početné požiadavky obyvateľov. Prvým krokom je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcim chodníkom, ktoré sú zväčša v súkromnom vlastníctve.