RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Chodník chcú vybudovať

Chodník chcú vybudovať

Prievidzská samospráva chce vybudovať chodník na Ciglianskej ceste smerom k Vlčím kútom. Reaguje na početné požiadavky obyvateľov. Prvým krokom je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcim chodníkom, ktoré sú zväčša v súkromnom vlastníctve.

V nemocnici sa finišuje

V nemocnici sa finišuje

V rámci svojho kontrolného dňa na hornej Nitre trenčiansky župan navštívil aj NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Handlovský pavúčik

Handlovský pavúčik

V sobotu 13.júna sa na bouldrovej stene v Handlovej liezlo na obtiažnosť. Handlovský pavúčik sú tradičné lezecké preteky, ktoré sú súčasťou Slovenského pohára detí kategórie C.

Folkloristi zaplnili park

Folkloristi zaplnili park

V piatok 12. a v sobotu 13. júna patril prievidzský mestský park folklóru. 40. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností bol poctou ľudovej kultúre a tradíciám regiónu.

Téma 24 - Kontrolný deň na stredných školách

Téma 24 - Kontrolný deň na stredných školách

V pondelok 8.júna bol kontrolný deň TSK na dvoch školských projektoch.

Vzdelávanie pre prax

Vzdelávanie pre prax

V poradí už šieste slávnostné ukončenie duálneho vzdelávania v spoločnosti Brose Prievidza sa konalo v piatok 12. júna. Medzinárodné certifikáty odbornej spôsobilosti si prevzalo 18 absolventov troch stredných odborných škôl v regióne.

Športový aerobik v Handlovej

Športový aerobik v Handlovej

Prvý júnový víkend patrila Športová hala v Handlovej športovému aerobiku.

Zmena rokovacieho poriadku

Zmena rokovacieho poriadku

Už na budúcom Mestskom zastupiteľstve v Handlovej bude platiť zmena rokovacieho poriadku, ktorá upravuje priestor na vystúpenie občanov.

Budeme mať menej poslancov?

Budeme mať menej poslancov?

Na jeseň tohto roku budú na Slovensku voľby do samosprávnych orgánov miest a obcí.

Úspešná DAZYA

Úspešná DAZYA

Jedenkrát 1.miesto, trikrát 2.miesto a dvakrát tretie miesto. S takýmto výsledkom sa Dazya Dance Group vrátila z Chorvátska zo svetového finále World Dance Masters.

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Chodník chcú vybudovať

Podrobnosti
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Prievidzská samospráva chce vybudovať chodník na Ciglianskej ceste smerom k Vlčím kútom. Reaguje na početné požiadavky obyvateľov. Prvým krokom je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcim chodníkom, ktoré sú zväčša v súkromnom vlastníctve.

Dnes je 17. jún a meniny oslavuje Adolf

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