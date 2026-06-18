Takmer 1,9 milióna eur získalo mesto Prievidza zo zdrojov Európskej únie na financovanie projektu Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Rastislavova – pavilóny A, E, F.
Moderný priestor, ktorý bude slúžiť na oddych, šport, stretávanie susedov a zároveň prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia. Taký má byť zrevitalizovaný vnútroblok na Baníckej ulici. Práce začali v polovici júna a ukončené by mali byť začiatkom jesene.
Na dlhodobé odkladanie niektorých výziev zo strany MIRRI SR a zdĺhavé administratívne procesy upozornili 18. júna účastníci Okrúhleho stola o Fonde na spravodlivú transformáciu. Obávajú sa, že región príde o značnú časť peňazí z tohto fondu.
U11 zo Školského basketbalového klubu Handlová priniesla z neoficiálnych majstrovstiev Slovenska 1.miesto.
Obyvatelia Handlovej si aktuálne nemôžu vypočuť správy mestského rozhlasu.
Novovybudované ARO v bojnickej nemocnici je zatvorené už takmer rok.
Seniori z celej handlovskej doliny sa zišli v Chrenovci - Brusne na svojich športových hrách.
Záznam z tlačovej besedy predstaviteľov samospráv Prievidze a Partizánskeho po stretnutí so zástupcami Európskej komisie, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, samospráv a tretieho sektora v rámci podujatia Okrúhly stôl o Fonde na spravodlivú transformáciu, ktoré sa konalo 18. júna 2026 v Prievidzi.
Rodičia môžu prejaviť záujem o bezlepkové stravovanie pre svoje deti. Mesto Prievidza realizuje prieskum na základných školách. Bezlepkové obedy pripraví školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Malonecpalská, ich rozvoz zabezpečí mesto.
Ak sa v blížiacich sa komunálnych voľbách chystáte kandidovať ako nezávislý kandidát a budete v Handlovej zbierať podpisy, mali by ste poznať podmienky na verejných priestranstvách.