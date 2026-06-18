RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Modernizácia troch pavilónov

Modernizácia troch pavilónov

Takmer 1,9 milióna eur získalo mesto Prievidza zo zdrojov Európskej únie na financovanie projektu Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Rastislavova – pavilóny A, E, F.

Vnútroblok na Baníckej ulici sa mení

Vnútroblok na Baníckej ulici sa mení

Moderný priestor, ktorý bude slúžiť na oddych, šport, stretávanie susedov a zároveň prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia. Taký má byť zrevitalizovaný vnútroblok na Baníckej ulici. Práce začali v polovici júna a ukončené by mali byť začiatkom jesene.

Chcú sa stretnúť s ministrom

Chcú sa stretnúť s ministrom

Na dlhodobé odkladanie niektorých výziev zo strany MIRRI SR a zdĺhavé administratívne procesy upozornili 18. júna účastníci Okrúhleho stola o Fonde na spravodlivú transformáciu. Obávajú sa, že región príde o značnú časť peňazí z tohto fondu.

Úspešná U11

Úspešná U11

U11 zo Školského basketbalového klubu Handlová priniesla z neoficiálnych majstrovstiev Slovenska 1.miesto.

Porucha mestského rozhlasu

Porucha mestského rozhlasu

Obyvatelia Handlovej si aktuálne nemôžu vypočuť správy mestského rozhlasu.

Nové ARO stále zatvorené

Nové ARO stále zatvorené

Novovybudované ARO v bojnickej nemocnici je zatvorené už takmer rok.

Športové hry seniorov

Športové hry seniorov

Seniori z celej handlovskej doliny sa zišli v Chrenovci - Brusne na svojich športových hrách.

Téma 25 - Čerpanie Fondu na spravodlivú transformáciu je veľmi nízke

Téma 25 - Čerpanie Fondu na spravodlivú transformáciu je veľmi nízke

Záznam z tlačovej besedy predstaviteľov samospráv Prievidze a Partizánskeho po stretnutí so zástupcami Európskej komisie, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, samospráv a tretieho sektora v rámci podujatia Okrúhly stôl o Fonde na spravodlivú transformáciu, ktoré sa konalo 18. júna 2026 v Prievidzi.

Možnosť bezlepkových obedov

Možnosť bezlepkových obedov

Rodičia môžu prejaviť záujem o bezlepkové stravovanie pre svoje deti. Mesto Prievidza realizuje prieskum na základných školách. Bezlepkové obedy pripraví školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Malonecpalská, ich rozvoz zabezpečí mesto.

Pri kampani za poplatok

Pri kampani za poplatok

Ak sa v blížiacich sa komunálnych voľbách chystáte kandidovať ako nezávislý kandidát a budete v Handlovej zbierať podpisy, mali by ste poznať podmienky na verejných priestranstvách.

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  • Modernizácia troch pavilónov

    Modernizácia troch pavilónov

    utorok, 23. jún 2026, 12:31
  • Vnútroblok na Baníckej ulici sa mení

    Vnútroblok na Baníckej ulici sa mení

    utorok, 23. jún 2026, 12:30
  • Chcú sa stretnúť s ministrom

    Chcú sa stretnúť s ministrom

    utorok, 23. jún 2026, 12:30
  • Úspešná U11

    Úspešná U11

    utorok, 23. jún 2026, 12:12
  • Porucha mestského rozhlasu

    Porucha mestského rozhlasu

    utorok, 23. jún 2026, 12:04
  • Nové ARO stále zatvorené

    Nové ARO stále zatvorené

    utorok, 23. jún 2026, 11:09
  • Športové hry seniorov

    Športové hry seniorov

    utorok, 23. jún 2026, 09:50
  • Téma 25 - Čerpanie Fondu na spravodlivú transformáciu je veľmi nízke

    Téma 25 - Čerpanie Fondu na spravodlivú transformáciu je veľmi nízke

    štvrtok, 18. jún 2026, 13:37
  • Možnosť bezlepkových obedov

    Možnosť bezlepkových obedov

    štvrtok, 18. jún 2026, 13:33
  • Pri kampani za poplatok

    Pri kampani za poplatok

    štvrtok, 18. jún 2026, 10:45

Úspešná U11

Podrobnosti
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U11 zo Školského basketbalového klubu Handlová priniesla z neoficiálnych majstrovstiev Slovenska 1.miesto.

Dnes je 23. jún a meniny oslavuje Sidónia

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