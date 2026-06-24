RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

42. ročník O koš mesta Handlová

42. ročník O koš mesta Handlová

O koš mesta Handlová je jeden z najstarších basktebalových turnajov na Slovensku. Tento rok bol jeho už 42. ročník.

Prievidza má vlastnú eurobankovku

Prievidza má vlastnú eurobankovku

Prievidza má vlastnú eurobankovku. Je na nej vyobrazený motív Piaristického kostola. Nulová alebo suvenírová bankovka bola slávnostne uvedená do života vo štvrtok 25.júna.

Výšivka na prestížnom zozname

Výšivka na prestížnom zozname

Na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudla v máji tohto roka výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia. Je charakteristická svojou bohatou ornamentikou, technickou precíznosťou a hlbokými kultúrnymi koreňmi.

Pohár zostal doma

Pohár zostal doma

Karol Matiaško bol najúspešnejším futbalistom v histórii Handlovej. Okrem toho to bol skvelý čestný človek, ktorý celý život vychovával mladých futbalistov. V stredu 24.júna bol už dvanásty ročník memoriálu na jeho počesť.

Reportáž 26 - O päť poslancov menej

Reportáž 26 - O päť poslancov menej

Predposledný júnový deň rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Okrem iného schválili, že mesto Prievidza bude mať v budúcom volebnom období o päť poslancov menej.

Posledné rokovania pred prázdninami

Posledné rokovania pred prázdninami

Vo štvrtok 25.júna rokovali poslanecké zbory v Bojniciach a Handlovej. Aké boli kľúčové body rokovaní, sa dozviete v relácii Téma.

Reportáž 25 Dve ježibaby v jednom lese

Reportáž 25 Dve ježibaby v jednom lese

Žabiaci, tri prasiatka, Ferdo mravec, Pinocchio aj dve ježibaby boli v sobotu 20. júna v lese v lokalite Jedna studnička v Handlovej. Svoje brány otvoril 47. ročník obľúbeného podujatia Cesta rozprávkovým lesom.

Bezpečnosť je dôležitá

Bezpečnosť je dôležitá

Deň zdravia, športu, ochrany, obrany a bezpečnosti bol v Strednej odbornej škole v Handlovej v pondelok 22.júna.

Dostali externý defibrilátor

Dostali externý defibrilátor

DHZ Malá Čausa sa zaradil medzi viac ako 90 dobrovoľných hasičských zborov v Trenčianskom kraji, ktoré majú k dispozícii automatický externý defibrilátor. Počas 7. ročníka Dňa rodiny v obci ho veliteľovi dobrovoľných hasičov odovzdal trenčiansky župan.

Ocenili úspešných žiakov

Ocenili úspešných žiakov

Na sklonku školského roka primátorka Prievidze Katarína Macháčková slávnostne prijala a ocenila najúspešnejších žiakov škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta. Ocenenie si z jej rúk prevzalo 20 mladých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, vedomosťami, talentom a vytrvalosťou dosiahli výnimočné výsledky a prispeli k dobrému menu nielen domovských škôl , ale i mesta. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo v Galérii Imricha Vysočana.

Previous Next
  • 42. ročník O koš mesta Handlová

    42. ročník O koš mesta Handlová

    štvrtok, 02. júl 2026, 11:28
  • Prievidza má vlastnú eurobankovku

    Prievidza má vlastnú eurobankovku

    štvrtok, 02. júl 2026, 10:50
  • Výšivka na prestížnom zozname

    Výšivka na prestížnom zozname

    streda, 01. júl 2026, 13:01
  • Pohár zostal doma

    Pohár zostal doma

    streda, 01. júl 2026, 13:00
  • Reportáž 26 - O päť poslancov menej

    Reportáž 26 - O päť poslancov menej

    streda, 01. júl 2026, 12:49
  • Posledné rokovania pred prázdninami

    Posledné rokovania pred prázdninami

    pondelok, 29. jún 2026, 14:19
  • Reportáž 25 Dve ježibaby v jednom lese

    Reportáž 25 Dve ježibaby v jednom lese

    piatok, 26. jún 2026, 15:55
  • Bezpečnosť je dôležitá

    Bezpečnosť je dôležitá

    streda, 24. jún 2026, 11:56
  • Dostali externý defibrilátor

    Dostali externý defibrilátor

    streda, 24. jún 2026, 10:53
  • Ocenili úspešných žiakov

    Ocenili úspešných žiakov

    streda, 24. jún 2026, 09:50

42. ročník O koš mesta Handlová

Podrobnosti
Prečítané: 11x

O koš mesta Handlová je jeden z najstarších basktebalových turnajov na Slovensku. Tento rok bol jeho už 42. ročník.

Dnes je 2. júl a meniny oslavuje Berta

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 