O koš mesta Handlová je jeden z najstarších basktebalových turnajov na Slovensku. Tento rok bol jeho už 42. ročník.
Prievidza má vlastnú eurobankovku. Je na nej vyobrazený motív Piaristického kostola. Nulová alebo suvenírová bankovka bola slávnostne uvedená do života vo štvrtok 25.júna.
Na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudla v máji tohto roka výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia. Je charakteristická svojou bohatou ornamentikou, technickou precíznosťou a hlbokými kultúrnymi koreňmi.
Karol Matiaško bol najúspešnejším futbalistom v histórii Handlovej. Okrem toho to bol skvelý čestný človek, ktorý celý život vychovával mladých futbalistov. V stredu 24.júna bol už dvanásty ročník memoriálu na jeho počesť.
Predposledný júnový deň rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Okrem iného schválili, že mesto Prievidza bude mať v budúcom volebnom období o päť poslancov menej.
Vo štvrtok 25.júna rokovali poslanecké zbory v Bojniciach a Handlovej. Aké boli kľúčové body rokovaní, sa dozviete v relácii Téma.
Žabiaci, tri prasiatka, Ferdo mravec, Pinocchio aj dve ježibaby boli v sobotu 20. júna v lese v lokalite Jedna studnička v Handlovej. Svoje brány otvoril 47. ročník obľúbeného podujatia Cesta rozprávkovým lesom.
Deň zdravia, športu, ochrany, obrany a bezpečnosti bol v Strednej odbornej škole v Handlovej v pondelok 22.júna.
DHZ Malá Čausa sa zaradil medzi viac ako 90 dobrovoľných hasičských zborov v Trenčianskom kraji, ktoré majú k dispozícii automatický externý defibrilátor. Počas 7. ročníka Dňa rodiny v obci ho veliteľovi dobrovoľných hasičov odovzdal trenčiansky župan.
Na sklonku školského roka primátorka Prievidze Katarína Macháčková slávnostne prijala a ocenila najúspešnejších žiakov škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta. Ocenenie si z jej rúk prevzalo 20 mladých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, vedomosťami, talentom a vytrvalosťou dosiahli výnimočné výsledky a prispeli k dobrému menu nielen domovských škôl , ale i mesta. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo v Galérii Imricha Vysočana.