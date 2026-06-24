Od pondelka 25.mája 2026 je pre nákladnú aj osobnú dopravu uzavretý most na hornom konci Handlovej.
Vieme sa spojiť je tanečný rómsky festival, ktorý roztancoval v piatok 26.júna handlovské Hladové námestie.
O koš mesta Handlová je jeden z najstarších basktebalových turnajov na Slovensku. Tento rok bol jeho už 42. ročník.
Prievidza má vlastnú eurobankovku. Je na nej vyobrazený motív Piaristického kostola. Nulová alebo suvenírová bankovka bola slávnostne uvedená do života vo štvrtok 25.júna.
Na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudla v máji tohto roka výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia. Je charakteristická svojou bohatou ornamentikou, technickou precíznosťou a hlbokými kultúrnymi koreňmi.
Karol Matiaško bol najúspešnejším futbalistom v histórii Handlovej. Okrem toho to bol skvelý čestný človek, ktorý celý život vychovával mladých futbalistov. V stredu 24.júna bol už dvanásty ročník memoriálu na jeho počesť.
Predposledný júnový deň rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Okrem iného schválili, že mesto Prievidza bude mať v budúcom volebnom období o päť poslancov menej.
Vo štvrtok 25.júna rokovali poslanecké zbory v Bojniciach a Handlovej. Aké boli kľúčové body rokovaní, sa dozviete v relácii Téma.
Žabiaci, tri prasiatka, Ferdo mravec, Pinocchio aj dve ježibaby boli v sobotu 20. júna v lese v lokalite Jedna studnička v Handlovej. Svoje brány otvoril 47. ročník obľúbeného podujatia Cesta rozprávkovým lesom.
Deň zdravia, športu, ochrany, obrany a bezpečnosti bol v Strednej odbornej škole v Handlovej v pondelok 22.júna.