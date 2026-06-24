RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Statik potvrdil havarijný stav

Statik potvrdil havarijný stav

Od pondelka 25.mája 2026 je pre nákladnú aj osobnú dopravu uzavretý most na hornom konci Handlovej.

Rovnosť, rešpekt a spájanie

Rovnosť, rešpekt a spájanie

Vieme sa spojiť je tanečný rómsky festival, ktorý roztancoval v piatok 26.júna handlovské Hladové námestie.

42. ročník O koš mesta Handlová

42. ročník O koš mesta Handlová

O koš mesta Handlová je jeden z najstarších basktebalových turnajov na Slovensku. Tento rok bol jeho už 42. ročník.

Prievidza má vlastnú eurobankovku

Prievidza má vlastnú eurobankovku

Prievidza má vlastnú eurobankovku. Je na nej vyobrazený motív Piaristického kostola. Nulová alebo suvenírová bankovka bola slávnostne uvedená do života vo štvrtok 25.júna.

Výšivka na prestížnom zozname

Výšivka na prestížnom zozname

Na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudla v máji tohto roka výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia. Je charakteristická svojou bohatou ornamentikou, technickou precíznosťou a hlbokými kultúrnymi koreňmi.

Pohár zostal doma

Pohár zostal doma

Karol Matiaško bol najúspešnejším futbalistom v histórii Handlovej. Okrem toho to bol skvelý čestný človek, ktorý celý život vychovával mladých futbalistov. V stredu 24.júna bol už dvanásty ročník memoriálu na jeho počesť.

Reportáž 26 - O päť poslancov menej

Reportáž 26 - O päť poslancov menej

Predposledný júnový deň rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Okrem iného schválili, že mesto Prievidza bude mať v budúcom volebnom období o päť poslancov menej.

Posledné rokovania pred prázdninami

Posledné rokovania pred prázdninami

Vo štvrtok 25.júna rokovali poslanecké zbory v Bojniciach a Handlovej. Aké boli kľúčové body rokovaní, sa dozviete v relácii Téma.

Reportáž 25 Dve ježibaby v jednom lese

Reportáž 25 Dve ježibaby v jednom lese

Žabiaci, tri prasiatka, Ferdo mravec, Pinocchio aj dve ježibaby boli v sobotu 20. júna v lese v lokalite Jedna studnička v Handlovej. Svoje brány otvoril 47. ročník obľúbeného podujatia Cesta rozprávkovým lesom.

Bezpečnosť je dôležitá

Bezpečnosť je dôležitá

Deň zdravia, športu, ochrany, obrany a bezpečnosti bol v Strednej odbornej škole v Handlovej v pondelok 22.júna.

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Statik potvrdil havarijný stav

Podrobnosti
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Od pondelka 25.mája 2026 je pre nákladnú aj osobnú dopravu uzavretý most na hornom konci Handlovej.

Dnes je 2. júl a meniny oslavuje Berta

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