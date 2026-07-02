Technické služby mesta Prievidza pokračujú vo výmene starších svietidiel verejného osvetlenia za nové LED svietidlá. Začali na Kopaniciach, pokračovať budú v ďalších častiach mesta.
Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi má novú tématickú sekciu. Je ňou knižnica ľudských práv, ktorá ponúka čitateľom literatúru venovanú témam slobody, demokracie, ľudskej dôstojnosti, tolerancie a historickej pamäti.
Po roku na ulici sú v opatere neziskovej organizácie Jazmín a majú šancu na nový začiatok. Tak im držme palce.
Jesenné komunálne voľby v Handlovej čakajú zmeny. Namiesto 19 poslancov budú Handlovčania voliť 17. Volebné obvody budú iba dva a mení sa aj číslovanie volebných okrskov.
V pondelok 6. júla 2026 sa poslanci zišli na XXVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rokovali o volebných obvodoch, voľbe hlavného kontrolóra aj petícií obyvateľov.
Takto si tu žijeme nazvali organizátori tradičné podujatie Deň obce Kocurany. Rodinné popoludnie prilákalo všetky vekové kategórie a miestne ihrisko sa premenilo na domáci farmársky trh.
V prievidzskom okrese bola percentuálna účasť na referende, ktoré sa konalo v sobotu 4. júla, rovnaká ako je celoslovenský priemer. Svoj názor prišlo vyjadriť 16,13 % Hornonitranov.
1.júla 1909 sa v Handlovej začala priemyselná ťažba uhlia. 1.júla 1996 vznikla akciová spoločnosť Hornonitrianske bane. A 1.júla 2026 bol otvorený Hornonitriansky banský skanzen vybudovaný svojpomocne v najstaršej uhoľnej bani v Handlovej.
Ďalšie podujatie v rámci letnej Prievidze odštartovalo v piatok 26.júna. V lesoparku v letnom kine premietali prvý film.
Dve stredné školy na hornej Nitre budú mať zrekonštruované telocvične. Rozhodli o tom krajskí poslanci na poslednom zastupiteľstve.