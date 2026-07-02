RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Vymenia 400 svietidiel

Vymenia 400 svietidiel

Technické služby mesta Prievidza pokračujú vo výmene starších svietidiel verejného osvetlenia za nové LED svietidlá. Začali na Kopaniciach, pokračovať budú v ďalších častiach mesta.

Knižnica ľudských práv

Knižnica ľudských práv

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi má novú tématickú sekciu. Je ňou knižnica ľudských práv, ktorá ponúka čitateľom literatúru venovanú témam slobody, demokracie, ľudskej dôstojnosti, tolerancie a historickej pamäti.

Janko a Zuzka

Janko a Zuzka

Po roku na ulici sú v opatere neziskovej organizácie Jazmín a majú šancu na nový začiatok. Tak im držme palce.

Dva volebné obvody a menej poslancov

Dva volebné obvody a menej poslancov

Jesenné komunálne voľby v Handlovej čakajú zmeny. Namiesto 19 poslancov budú Handlovčania voliť 17. Volebné obvody budú iba dva a mení sa aj číslovanie volebných okrskov.

Počet volebných obvodov aj poslancov kraja sa nezmení

Počet volebných obvodov aj poslancov kraja sa nezmení

V pondelok 6. júla 2026 sa poslanci zišli na XXVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rokovali o volebných obvodoch, voľbe hlavného kontrolóra aj petícií obyvateľov.

Takto si tu žijeme

Takto si tu žijeme

Takto si tu žijeme nazvali organizátori tradičné podujatie Deň obce Kocurany. Rodinné popoludnie prilákalo všetky vekové kategórie a miestne ihrisko sa premenilo na domáci farmársky trh.

Referendum opäť neplatné

Referendum opäť neplatné

V prievidzskom okrese bola percentuálna účasť na referende, ktoré sa konalo v sobotu 4. júla, rovnaká ako je celoslovenský priemer. Svoj názor prišlo vyjadriť 16,13 % Hornonitranov.

Môžete sfárať do Bazaltu

Môžete sfárať do Bazaltu

1.júla 1909 sa v Handlovej začala priemyselná ťažba uhlia. 1.júla 1996 vznikla akciová spoločnosť Hornonitrianske bane. A 1.júla 2026 bol otvorený Hornonitriansky banský skanzen vybudovaný svojpomocne v najstaršej uhoľnej bani v Handlovej.

Kino pod hviezdami

Kino pod hviezdami

Ďalšie podujatie v rámci letnej Prievidze odštartovalo v piatok 26.júna. V lesoparku v letnom kine premietali prvý film.

Z ušetrených peňazí telocvične

Z ušetrených peňazí telocvične

Dve stredné školy na hornej Nitre budú mať zrekonštruované telocvične. Rozhodli o tom krajskí poslanci na poslednom zastupiteľstve.

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    štvrtok, 09. júl 2026, 12:06
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    Janko a Zuzka

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Janko a Zuzka

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janko a zuzka 20260709 140443Po roku na ulici sú v opatere neziskovej organizácie Jazmín a majú šancu na nový začiatok. Tak im držme palce.

Dnes je 9. júl a meniny oslavuje Lujza

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