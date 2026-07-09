RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Nedostatok pitnej vody

Nedostatok pitnej vody

Handlová patrí medzi mestá, v ktorých nastali problémy s pitnou vodou. Vodári preto zakázali jej používanie na polievanie záhrad či napúšťanie bazénov počas letných mesiacov.

Záhony ako terapia

Záhony ako terapia

V Zariadení pre seniorov v Prievidzi pribudli nové vyvýšené záhony. Klientom umožňujú venovať sa záhradkárčeniu aj napriek zdravotným obmedzeniam. Projekt podporila Nadácia Slovenských elektrární.

Základom je stabilita

Základom je stabilita

Máte doma psíka, ktorý nechce jesť? Alebo prílíš priberá? Možno je problém v tom, ako a čím ho kŕmite.

Jaroslav Baška oznámil kandidatúru

Jaroslav Baška oznámil kandidatúru

O post trenčianskeho župana sa bude v nadchádzajúcich voľbách do samosprávnych krajov opätovne uchádzať súčasný predseda TSK Jaroslav Baška. Kandidatúru oznámil spolu s kandidátmi na krajských poslancov 8. júla na Trenčianskom hrade.

Ranná joga v parku

Ranná joga v parku

Pokojné prostredie Mestského parku v Prievidzi sa po tri sobotné rána premenilo na telocvičňu pod holým nebom. Ranná joga so skúsenou lektorkou prilákala stovku ľudí.

Deň rodiny na Bôriku

Deň rodiny na Bôriku

V Centre sociálnych služieb Bôrik v Nitrianskom Pravne sa každoročne na prelome júna a júla stretávajú klienti so svojimi rodinami, priateľmi a zamestnancami. V poradí už 19. ročník Dňa rodiny bol o spomienkach, spolupatričnosti a prejave vzájomnej úcty.

Vymenia 400 svietidiel

Vymenia 400 svietidiel

Technické služby mesta Prievidza pokračujú vo výmene starších svietidiel verejného osvetlenia za nové LED svietidlá. Začali na Kopaniciach, pokračovať budú v ďalších častiach mesta.

Knižnica ľudských práv

Knižnica ľudských práv

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi má novú tématickú sekciu. Je ňou knižnica ľudských práv, ktorá ponúka čitateľom literatúru venovanú témam slobody, demokracie, ľudskej dôstojnosti, tolerancie a historickej pamäti.

Janko a Zuzka

Janko a Zuzka

Po roku na ulici sú v opatere neziskovej organizácie Jazmín a majú šancu na nový začiatok. Tak im držme palce.

Dva volebné obvody a menej poslancov

Dva volebné obvody a menej poslancov

Jesenné komunálne voľby v Handlovej čakajú zmeny. Namiesto 19 poslancov budú Handlovčania voliť 17. Volebné obvody budú iba dva a mení sa aj číslovanie volebných okrskov.

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  • Nedostatok pitnej vody

    Nedostatok pitnej vody

    streda, 15. júl 2026, 10:14
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Základom je stabilita

Podrobnosti
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Máte doma psíka, ktorý nechce jesť? Alebo prílíš priberá? Možno je problém v tom, ako a čím ho kŕmite.

Dnes je 15Júl . júl a meniny oslavuje Henrich

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