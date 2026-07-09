Šestnásť obcí z troch dolín sa spojilo s cieľom zachovať tradície našich predkov.
Handlová patrí medzi mestá, v ktorých nastali problémy s pitnou vodou. Vodári preto zakázali jej používanie na polievanie záhrad či napúšťanie bazénov počas letných mesiacov.
V Zariadení pre seniorov v Prievidzi pribudli nové vyvýšené záhony. Klientom umožňujú venovať sa záhradkárčeniu aj napriek zdravotným obmedzeniam. Projekt podporila Nadácia Slovenských elektrární.
Máte doma psíka, ktorý nechce jesť? Alebo prílíš priberá? Možno je problém v tom, ako a čím ho kŕmite.
O post trenčianskeho župana sa bude v nadchádzajúcich voľbách do samosprávnych krajov opätovne uchádzať súčasný predseda TSK Jaroslav Baška. Kandidatúru oznámil spolu s kandidátmi na krajských poslancov 8. júla na Trenčianskom hrade.
Pokojné prostredie Mestského parku v Prievidzi sa po tri sobotné rána premenilo na telocvičňu pod holým nebom. Ranná joga so skúsenou lektorkou prilákala stovku ľudí.
V Centre sociálnych služieb Bôrik v Nitrianskom Pravne sa každoročne na prelome júna a júla stretávajú klienti so svojimi rodinami, priateľmi a zamestnancami. V poradí už 19. ročník Dňa rodiny bol o spomienkach, spolupatričnosti a prejave vzájomnej úcty.
Technické služby mesta Prievidza pokračujú vo výmene starších svietidiel verejného osvetlenia za nové LED svietidlá. Začali na Kopaniciach, pokračovať budú v ďalších častiach mesta.
Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi má novú tématickú sekciu. Je ňou knižnica ľudských práv, ktorá ponúka čitateľom literatúru venovanú témam slobody, demokracie, ľudskej dôstojnosti, tolerancie a historickej pamäti.
Po roku na ulici sú v opatere neziskovej organizácie Jazmín a majú šancu na nový začiatok. Tak im držme palce.