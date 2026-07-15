Mesto Handlová čaká na konci júla a v auguste niekoľko veľkých podujatí.
Mestský rozhlas v Handlovej sa bude opravovať v septembri. Dovtedy sa môžete vyjadriť k jeho obsahu aj fungovaniu.
Na sídlisku Kopanice aktuálne prebieha rozsiahla rekonštrukcia objektu zdravotného strediska na Ulici Gorkého. Obnovu exteriéru financuje správca budovy Správa majetku mesta Prievidza.
Vyhlásenie druhej výzvy na nákup elektrobusov MIRRI SR nepripravuje. Namiesto nej pripravuje výzvu na podporu infraštruktúry nabíjacích staníc. Samosprávy transformujúcich sa regiónov postup ministerstva odmietajú.
Bábkové rozprávky, interaktívne čítania, ale i letný ateliér ponúka deťom toto leto Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Sú vo štvrtky o 18,00 hodine v mestskom parku.
Ako na divokom západe sa cítili deti počas jedného z letných táborov, ktoré pripravilo Centrum voľného času v Prievidzi. Westernovú atmosféru bolo cítiť na každom kroku.
V týchto dňoch prebieha kompletná rekonštrukcia strechy Senior centra v Handlovej. Poslanci na ňu vyčlenili finančné prostriedky z investičného úveru.
Šestnásť obcí z troch dolín sa spojilo s cieľom zachovať tradície našich predkov.
Handlová patrí medzi mestá, v ktorých nastali problémy s pitnou vodou. Vodári preto zakázali jej používanie na polievanie záhrad či napúšťanie bazénov počas letných mesiacov.
V Zariadení pre seniorov v Prievidzi pribudli nové vyvýšené záhony. Klientom umožňujú venovať sa záhradkárčeniu aj napriek zdravotným obmedzeniam. Projekt podporila Nadácia Slovenských elektrární.