RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Odstraňujú havarijný stav

Odstraňujú havarijný stav

Mesto Handlová pred časom podpísalo novú zmluvu na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia v meste. V marci mestu prišla výpoveď tejto zmluvy.

Rekonštrukcia sa začne čoskoro

Rekonštrukcia sa začne čoskoro

O havarijnom stave Materskej školy na Morovnianskej ceste v Handlovej sme vás už informovali. Jej rekonštrukcia by sa mala začať čoskoro.

Informačné tabule obnovené

Informačné tabule obnovené

Informačné tabule na vyhliadke na Mariánskom vŕšku v Prievidzi boli zničené. Postarali sa o to vandali aj počasie. Mesto preto investovalo do ich obnovy.

Kruhovú križovatku čaká úprava

Kruhovú križovatku čaká úprava

Kruhová križovatka na Nedožerskej ceste v Prievidzi patrí medzi najkritickejšie úseky cestnej dopravy v meste. Samospráva dlhodobo iniciuje jej úpravu. Rokovania s ministerstvom dopravy aj Slovenskou správou ciest prinášajú posun v riešení úpravy križovatky.

Pribudlo nové detské ihrisko

Pribudlo nové detské ihrisko

V priestore medzi Handlovkou a tzv. Čínskym múrom v Prievidzi je nové detské ihrisko. Mesto ho vybudovalo s finančnou podporou vodárenskej spoločnosti a jej nadácie.

Domček pre prvákov

Domček pre prvákov

Základná škola na Školskej ulici v Handlovej začne školský rok 2026/2027 s novinkou.

Horná Nitra nemôže spadnúť

Horná Nitra nemôže spadnúť

Záznam z tlačovej besedy po rokovaní samospráv Hornej Nitry s predsedom Národnej rady SR.

Hody v novom amfiteátri

Hody v novom amfiteátri

Tohtoročné Jakubské hody v Dolných Vesteniciach boli v novootvorenom amfiteátri. Obec naň získala peniaze z Programu Slovensko.

Handlovú čakajú veľké podujatia

Handlovú čakajú veľké podujatia

Mesto Handlová čaká na konci júla a v auguste niekoľko veľkých podujatí.

Vyjadrite sa k fungovaniu mestského rozhlasu

Vyjadrite sa k fungovaniu mestského rozhlasu

Mestský rozhlas v Handlovej sa bude opravovať v septembri. Dovtedy sa môžete vyjadriť k jeho obsahu aj fungovaniu.

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  • Odstraňujú havarijný stav

    Odstraňujú havarijný stav

    streda, 29. júl 2026, 10:07
  • Rekonštrukcia sa začne čoskoro

    Rekonštrukcia sa začne čoskoro

    streda, 29. júl 2026, 09:31
  • Informačné tabule obnovené

    Informačné tabule obnovené

    streda, 29. júl 2026, 09:30
  • Kruhovú križovatku čaká úprava

    Kruhovú križovatku čaká úprava

    streda, 29. júl 2026, 09:28
  • Pribudlo nové detské ihrisko

    Pribudlo nové detské ihrisko

    streda, 29. júl 2026, 09:27
  • Domček pre prvákov

    Domček pre prvákov

    streda, 29. júl 2026, 08:23
  • Horná Nitra nemôže spadnúť

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    utorok, 28. júl 2026, 13:34
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  • Handlovú čakajú veľké podujatia

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    štvrtok, 23. júl 2026, 10:49
  • Vyjadrite sa k fungovaniu mestského rozhlasu

    Vyjadrite sa k fungovaniu mestského rozhlasu

    štvrtok, 23. júl 2026, 09:13

Odstraňujú havarijný stav

Podrobnosti
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Mesto Handlová pred časom podpísalo novú zmluvu na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia v meste. V marci mestu prišla výpoveď tejto zmluvy.

Dnes je 29. júl a meniny oslavuje Marta

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