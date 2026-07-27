Mesto Handlová v tomto roku oslavuje 650.narodeniny. Posledný júlový deň bola na Námestí baníkov narodeninová párty.
Mesto Prievidza bude vo svojich budovách riadiť energie pomocou inteligentných technológií. Na realizáciu projektu získalo mimorozpočtové zdroje.
Mesto Handlová pred časom podpísalo novú zmluvu na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia v meste. V marci mestu prišla výpoveď tejto zmluvy.
O havarijnom stave Materskej školy na Morovnianskej ceste v Handlovej sme vás už informovali. Jej rekonštrukcia by sa mala začať čoskoro.
Informačné tabule na vyhliadke na Mariánskom vŕšku v Prievidzi boli zničené. Postarali sa o to vandali aj počasie. Mesto preto investovalo do ich obnovy.
Kruhová križovatka na Nedožerskej ceste v Prievidzi patrí medzi najkritickejšie úseky cestnej dopravy v meste. Samospráva dlhodobo iniciuje jej úpravu. Rokovania s ministerstvom dopravy aj Slovenskou správou ciest prinášajú posun v riešení úpravy križovatky.
V priestore medzi Handlovkou a tzv. Čínskym múrom v Prievidzi je nové detské ihrisko. Mesto ho vybudovalo s finančnou podporou vodárenskej spoločnosti a jej nadácie.
Základná škola na Školskej ulici v Handlovej začne školský rok 2026/2027 s novinkou.
Záznam z tlačovej besedy po rokovaní samospráv Hornej Nitry s predsedom Národnej rady SR.
Tohtoročné Jakubské hody v Dolných Vesteniciach boli v novootvorenom amfiteátri. Obec naň získala peniaze z Programu Slovensko.