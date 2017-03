Oprava kostolnej veže v plnom prúde

Centrum sociálnych služieb Domino v Prievidzi začína ako prvé v Trenčianskom kraji poskytovať službu včasnej intervencie. Tento nový druh sociálnej služby uviedli do prevádzky 8. marca predseda TSK a riaditeľka zariadenia. Služba je určená pre deti so zdravotným postihnutím do 7 rokov a ich rodiny.