Prieniesli mier a lásku

Most ponad prítok rieky Handlovky, ktorý spája Ulice Partizánsku a Potočnú v Handlovej, má zníženú zaťažiteľnosť. Odborná diagnostika ukázala, že most už nemá takú stabilitu, aby udržal časté prejazdy veľkotonážnych vozidiel. Po novom môžu po ňom prejsť iba autá s hmotnosťou menej ako 2,7 tony. Most je označený trvalým dopravným značením, ktoré na tento fakt upozorňuje. Osobné autá a menšie nenaložené dodávky ešte môžu v tomto mieste ponad potok prejsť.