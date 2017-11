Gesto smrti

Niektorí si ho možno pamätáte z prvej série speváckej súťaže Slovensko hľadá superstar v roku 2005. Rebel so zastretým hlasom síce tesne pred koncom súťaže odstúpil, no do povedomia ľudí sa dostal svojim nekonvenčným správaním a výstrelkami. Málokto vtedy tušil, že je na vrchole svojho alkoholického ťaženia.