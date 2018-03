Prezentovať činnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, stretnúť sa so zástupcami mesta , vysvetliť akou problematikou sa úrad zaoberá a v čom vie pomôcť, bolo hlavnou náplňou programu komisárky počas výjazdového dňa v Prievidzi. Komisárka sa stretla s primátorkou mesta, zástupcami organizácií, ktoré v rámci svojich kompetencií prichádzajú do kontaktu so zdravotne postihnutými občanmi a navštívila niektoré zariadenia v meste.