Kedy bude stavebné povolenie na kúpalisko?

Prievidzská samospráva sa pustila do čistenia jazierka v mestskom parku, ktoré je zanesené sedimentmi z rieky Nitry. Vyčistením a prehĺbením dna sa zvýši vodný stĺpec vody a zlepšia sa podmienky pre živočíchy obývajúce tento biotop. Náklady na vyčistenie sú 21 000 eur. Práce budú ukončené najneskôr do polovice mája tohto roka. V prípade priaznivých poveternostných podmienok aj skôr. Potom bude jazierko opätovne napustené a nasadené budú druhy rýb, ktoré obľubujú stojaté vody. Informoval o tom vedúci referátu pre projekty a investície mestského úradu Ivan Benca a dodal, že v septembri by mal byť otvorený nový krúžok Mladý rybár, pričom jazierko bude slúžiť ako detský revír, kde si budú môcť...