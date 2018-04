Dopravné ihrisko takmer hotové

Handlovskí rodičia, ktorí chcú zapísať svoje dieťa do škôlky, si môžu v stredu druhého a vo štvrtok tretieho mája v časoch od deviatej do jedenástej a od druhej do štvrtej popoludní vyzdvihnúť žiadosti v Materskej škole na Ulici SNP. Ak ide o dieťa, ktorému bol v školskom roku 2017/2018 na zápise do základnej školy nariadený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca odovzdá spolu so žiadosťou tiež rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky.Vyplnenú písomnú žiadosť, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, je potrebné doniesť v pondelok 21. alebo v utorok 22.mája...