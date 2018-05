Sydney a Keksík absolútnymi víťazmi

Začiatkom mája sa začína v Prievidzi distribúcia nádob na biologicky rozložiteľný odpad do domácností v individuálnej bytovej výstavbe. Mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza doručí nádobu priamo do domácností. Prvé nádoby budú distribuované v stredu 2. mája na uliciach: Staničná, Kvetná, Krátka a Vansovej. Vo štvrtok 3. mája na uliciach: Nová, Lúčna, Stavbárov, Železničiarska, Športová a Traťová. Keďže je potrebné nádobu osobne prebrať, mesto žiada obyvateľov týchto ulíc, aby v stanovený deň v čase od 13.00 h do 18.00 h zabezpečili osobu, ktorá nádobu prevezme.