Slováci sú hrdí

Podľa novely zákona o obecnom zriadení by všetky verejne dostupné priestranstvá mala kosiť obec. V praxi to však zatiaľ nefunguje. Príkladom je verejná zeleň v centre dubnickej časti Bojníc, ktorá zostala túto sezónu nepokosená. Napokon to zmenili niektorí mestskí poslanci.