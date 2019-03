Zlomená tabuľka

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl zriadených mestom Prievidza na školský rok 2019/2020 určila samospráva v zmysle platnej legislatívy na 24. apríla 2019. Rodičia môžu v tento deň svoje deti zapísať v čase o 8 do 17 hodiny v priestoroch jednotlivých základných škôl. Na zápis je potrebné priniesť: občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa, rodný list dieťaťa. Nevyhnutná je tiež prítomnosť dieťaťa pri zápise. Rodičia alebo zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole dieťa, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕši šiesty rok veku.