Nešťastná fontána

Mesto Handlová v spolupráci so spoločnosťou HATER zorganizovali aj tento rok jarné upratovanie. Od 5. apríla rozmiestňujú veľkokapacitné kontajnery do 15-tich lokalít v severnej časti mesta. Kontajnery tu budú do 11. apríla. V piatok 12. apríla ich premiestnia do južnej časti. Do veľkokapacitných kontajnerov patrí odpad z čistenia ulíc a záhonov, okolia bytových a rodinných domov. Nepatrí do neho odpad určený na separovanie, veľkoobjemný a stavebný odpad. Mesto počas jarného upratovania pripravilo opäť aj fotosúťaž. Viac informácií nájdete na stránke www.handlova.sk.