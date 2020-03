K najstarším slovanským pohanským rituálom patria fašiangy. Je to obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Čas veselia s hojnosťou jedla a pitia. My sme sa s kamerou boli pozrieť na fašiangovanie na samom kraji nášho okresu, v malebnej dedine Čavoj.