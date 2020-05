Presne na Medzinárodný deň detí môžu ísť žiaci prvého až piateho ročníka po viac ako dvojmesačnej prestávke opäť do školy. Do handlovských základných škôl nastúpi 60 % týchto žiakov. Fungovať začnú aj materské školy, do ktorých sa vráti 40 % detí.