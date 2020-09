Na križovatke v blízkosti Základnej školy na Mariánskej ulici v Prievidzi sa počas školského vyučovania každé ráno opakuje ten istý scenár. Niektorí rodičia odstavia autá tesne za križovatkou a idú so svojim dieťaťom do školy. To, že blokujú vjazd do ulice a komplikujú situáciu iným rodičom im neprekáža. A ani to, že porušujú pravidlá cestnej premávky.