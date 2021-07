Rýchle nohy, dobré srdce a záujem o veci verejné. Príklad toho, že vek je len číslo. Taký bol Edko Straka, držiteľ 32 zlatých, 16 strieborných a 15 bronzových medailí, najúspešnejší veteránsky chodec na Slovensku. Ale hlavne dobrý a milý človek, ktorý vás nikdy neobišiel a vždy si našiel čas na pár slov. V našich spomienkach mu zakývame z auta cestou do práce, kedy už on mal za sebou polovicu tréningu, alebo sa pri ňom pristavíme, keď bude na prechádzke so psíkom. A budeme tak, ako on, bojovať o výsledky vždy len fér. Česť jeho pamiatke.