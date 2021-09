Po dvojmesačných prázdninách sa žiaci vrátili do škôl. Prievidzská mestská polícia upozorňuje rodičov, aby nepodcenili prípravu detí na bezpečnú cestu do školy. Najmä prvákom stojí za to pripomenúť základné pravidlá a nacvičiť s nimi ich dodržiavanie.