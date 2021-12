V priestoroch trenčianskeho výstaviska Expo Center župa v spolupráci s považskobystrickou nemocnicou otvorí v prvý decembrový piatok a sobotu svoje očkovacie centrum. Záujemcom ponúkne vakcíny Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Očkovanie prebieha v pavilóne číslo 1 od 8.00 h do 16.00 h, a to pre objednaných i neobjednaných záujemcov. Ľudí so záujmom dať sa očkovať prvou, druhou či treťou dávkou vakcíny prosíme, aby využili možnosť registrácie v systéme NCZI. Plánovaná kapacita na jeden očkovací deň je 1 000 ľudí. K dispozícii bude aj lekár pediater pre potreby očkovania detí od 12 rokov, ktoré sa môžu dať zaočkovať vakcínou v sprievode zákonného zástupcu. Prestávka na dezinfekciu priestorov a obed očkujúceho personálu je v piatok i v sobotu naplánovaná od...