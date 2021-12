Od 29. novembra môžu byť na pracoviskách už len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, prekonali Covid 19, alebo sú otestovaní. Toto dočasné opatrenie by malo trvať do konca roka. Zamestnávatelia mali krátku dobu na to, aby ho mohli realizovať v praxi. Zisťovali sme, ako sa to podarilo niektorým firmám v našom regióne.