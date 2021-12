Podrobnosti Uverejnené štvrtok, 09. december 2021, 16:29 Prečítané: 12x

Blíži sa Štedrý večer a s ním aj čas splnených prianí. Aby sa Ježiško dozvedel o túžbach detí, rozhodol sa, že aj tento rok mu handlovské deti budú môcť napísať o svojich prianiach a tajných želaniach. Preto nechal na Námestí baníkov, pod vianočným stromčekom svoju poštovú schránku. Neváhajte a napíšte mu o svojich

želaniach. Nezabudnite na obálku napísať správnu adresu: Ježiško 777 77. Ak ešte neviete písať, nevadí.

Nakreslite vaše želanie a poproste rodičov, aby ho vložili do obálky. V stredu 22. decembra mu všetky vaše listy pošleme v špeciálnom balíku. Napísať mu môžete aj na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Do predmetu správy napíšte Ježiško Handlová 972 51. Nezabudnite v oboch prípadoch napísať svoje meno, adresu

a telefónne číslo. Ak ste počas celého roka poslúchali, nájdete si vysnívané darčeky pod stromčekom.

A možno vás do Troch kráľov navštívia aj vianoční škriatkovia.