V piatok 7. januára 2022 sa v nízkoprahovom očkovacom centre v handlovskom podnikateľskom inkubátore dalo zaočkovať 264 ľudí. Z toho štyria prvou, štrnásti druhou a 246 treťou dávkou vakcíny Pfizer/BionTech. Ďalšie očkovanie je naplánované na 20. januára od ôsmej do sedemnástej hodiny. Okrem Pfizera sa v tomto termíne bude očkovať aj vakcínou Johnson and Johnson. Kapacita očkovacieho dňa, 600 záujemcov, je takmer naplnená. Tí, ktorí sa neprihlásili do 13.1. a majú o očkovanie záujem , sa môžu nahlásiť ako náhradníci na telefónnom čísle 0917 616 391.