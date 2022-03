V sobotu 9. apríla od 8,00 do 13,00 hodiny sa budú môcť Prievidžania zapojiť do jarného upratovania mesta. Odpad z vyhrabávania verejných priestranstiev bude odvážať spoločnosť Technické služby mesta Prievidza. Pripravené kopy odpadu je potrebné oznámiť na "zelenú linku" 0911 715 455 alebo 0911 715 545. Táto služba sa týka len odpadu zhromaždeného v deň konania upratovania. Samospráva upozorňuje zapojených obyvateľov aj na to, aby nezmiešavali zelený odpad z vyhrabávania priestranstiev so zmesovým komunálnym odpadom.