Krokom dopredu v procese transformácie hornej Nitry, by malo byť zriadenie pracovnej skupiny. Tá by mala určiť, aké projekty dostanú zelenú a budú sa môcť uchádzať o financie z Fondu spravodlivej transformácie. Na tomto postupe sa dohodli v utorok 15. marca predstavitelia samospráv okresov Prievidza a Partizánske so zástupcami ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.