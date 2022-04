Budova Slovenskej pošty na Námestí slobody v Prievidzi patrí k verejným inštitúciám, ktoré nemajú bezbariérový prístup. Na tento dlhodobý problém poukazujú najmä obyvatelia mesta, ktorým zdravotné znevýhodnenie neumožňuje dostať sa do pobočky. Situácia by sa mala zmeniť. Slovenská pošta avizuje, že bezbariérový vstup by mohol byť vybudovaný ešte v tomto roku.