Národná zoo Bojnice to nie sú len expozície so živočíchmi, ale i zázemie, kam sa návštevníci nedostanú. Jeho súčasťou je rehabilitačná stanica, kde nachádzajú odbornú pomoc i šancu na návrat do voľnej prírody zranené živočíchy. My sme sa s kamerou boli pozrieť, ako to v nej funguje.