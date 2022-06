Handlovská samospráva sa aj v tomto roku zapojila do národnej kampane pod názvom Do práce na bicykli. Cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v meste. Ak sa chcete do kampane zapojiť aj vy, môžete sa zaregistrovať na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu do 7. júna 2022. Jazdiť sa bude od 1. do 30. júna a prvé jazdy sa dajú zapísať aj spätne. Mesto Handlová eviduje aktuálne 13 registrovaných tímov.