Cieľom kampane Do práce na bicykli je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách . Handlovská samospráva sa do nej zapojila už piatykrát. Medzi zamestnávateľmi, ktorí pôsobia na území mesta a zaregistrovali sa do súťaže najazdili najviac kilometrov zamestnanci spoločnosti LOWA Production.