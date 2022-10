Odovzdať svoj hlas v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách budú môcť aj voliči v izolácii alebo v karanténe z dôvodu ochorenia Covid 19. Hlasovať budú môcť doma do špeciálnej volebnej schránky. O špeciálny spôsob hlasovania budú môcť požiadať obec, kde majú vedený trvalý pobyt do piatku 28. októbra. Právo požiadať o špe­ciálnu schránku majú aj ľudia v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii. V deň volieb prídu za voličom v izolácii alebo karanténe v mieste jeho trvalého pobytu dvaja členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou.