Aj tento rok pripravila handlovská samospráva súťaž o najkrajšiu predzáhradku. Zapojiť sa do nej môžete do soboty 2. júna zaslaním fotografií vašich predzáhradiek na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Hlasovanie verejnosti na fejsbukovej stránke mesta bude v období od 5. do 11. júna 2023 do 12.00 hodiny pridávaním „like“ k súťažným fotografiám v komentároch pod vyhlásením súťaže. Cenu získa najviac olajkovaná fotografia. Druhou ocenenou bude predzáhradka, ktorú vyberú zo zaslaných fotografií handlovskí záhradníci. Treťou predzáhradkou, ktorá si zaslúži pozornosť, bude výber primátorky mesta. Vyhodnotenie súťaže bude 21.júna na Medzinárodný deň kvetov!