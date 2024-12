Spraviť Vianoce neznámym starkým sa podujali deti z niektorých prievidzských základných škôl. Spolu so svojimi učiteľkami urobili vianočné pozdravy, napísali do nich prianie a priniesli ich do Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v Prievidzi. Odtiaľ poputujú k starkým v zariadeniach pre seniorov.