RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Tančiareň pokračuje

Tančiareň pokračuje

Po úspešnej jarnej sezóne pokračuje obľúbená Tančiareň pre seniorov. Jesenná časť sa presúva do Kultúrneho domu v Necpaloch. Začína sa vo štvrtok 25. septembra.

Mesto úspešných projektov

Mesto úspešných projektov

Mesto Prievidza  vie efektívne využívať európske fondy a národné dotácie. Potvrdzujú to posledné roky, kedy sa samospráve podarilo realizovať, rozbehnúť či pripraviť projekty v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur.

Branné cvičenie s vojakmi

Branné cvičenie s vojakmi

S dôrazom na spoluprácu a tímovú prácu plnili prievidzskí deviataci úlohy počas spoločného branného cvičenia. Okresné mesto sa tým zapojilo do celoštátneho projektu Príprava obyvateľstva na obranu štátu, na ktorom participuje ZMOS v spolupráci s Ministerstvom obrany SR.

Múdry národ si váži tradície

Múdry národ si váži tradície

Prvý septembrový víkend patril v Prievidzi oslavám baníckeho remesla. Sídlisko Píly a Námestie Jozefa Cígera Hronského ožilo stánkami, hudbou a dobrou náladou.

Hlasujte za K Park!

Hlasujte za K Park!

K mestám, kde je vybudovaný K-Park sa môže zaradiť aj Prievidza. Stačí ak za jeho vybudovanie zahlasujete na webovej stránke obchodného reťazca. Urobiť tak môžete do 24.septembra.

Hodnota mestského majetku rastie

Hodnota mestského majetku rastie

Hospodárenie s mestským majetkom v Prievidzi vykazuje pozitívne trendy. Analýza vývoja hodnoty majetku mesta za posledných päť rokov ukazuje, že od roku 2020 došlo k nárastu celkovej hodnoty mestského majetku o 14,95 %, čo v prepočte predstavuje viac než 14 miliónov eur.

Nie všetci patria na urgent

Nie všetci patria na urgent

Dlhé čakacie doby na ošetrenie na urgentnom príjme v bojnickej nemocnici sú dnešnou realitou. Mnohí pacienti ale na urgent vôbec nepatria. Vyhľadať by skôr mali svojho obvodného lekára alebo pohotovosť.

Nie všetkým sa zmena páči

Nie všetkým sa zmena páči

Koncom júna tohto roku dostala každá rodina v handlovskej baníckej kolónii vlastnú smetnú nádobu a plastové vrecia na triedenie odpadu. Bol to prvý krok k riešeniu čiernych skládok, znečistených ulíc, dvorov a verejných priestranstiev v tejto lokalite mesta.

Rovnaký meter na všetkých

Rovnaký meter na všetkých

S novým školským rokom zaviedla Základná škola na Školskej ulici v Handlovej jednotné pravidlá pre všetkých žiakov aj učiteľov. V duchu športového fair play sa budú, tak ako vo futbale, rozdávať žlté a červené karty.

Beh plný ľudskosti

Beh plný ľudskosti

Beh, ktorý spája ľudí. Beh, ktorý pomáha nevyliečiteľne chorým. Beh, ktorý podporuje ľudskosť. Taký bol v piatok 29.augusta v Lesoparku Prievidza.

Hodnota mestského majetku rastie

Hospodárenie s mestským majetkom v Prievidzi vykazuje pozitívne trendy. Analýza vývoja hodnoty majetku mesta za posledných päť rokov ukazuje, že od roku 2020 došlo k nárastu celkovej hodnoty mestského majetku o 14,95 %, čo v prepočte predstavuje viac než 14 miliónov eur.

