Po úspešnej jarnej sezóne pokračuje obľúbená Tančiareň pre seniorov. Jesenná časť sa presúva do Kultúrneho domu v Necpaloch. Začína sa vo štvrtok 25. septembra.
Mesto Prievidza vie efektívne využívať európske fondy a národné dotácie. Potvrdzujú to posledné roky, kedy sa samospráve podarilo realizovať, rozbehnúť či pripraviť projekty v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur.
S dôrazom na spoluprácu a tímovú prácu plnili prievidzskí deviataci úlohy počas spoločného branného cvičenia. Okresné mesto sa tým zapojilo do celoštátneho projektu Príprava obyvateľstva na obranu štátu, na ktorom participuje ZMOS v spolupráci s Ministerstvom obrany SR.
Prvý septembrový víkend patril v Prievidzi oslavám baníckeho remesla. Sídlisko Píly a Námestie Jozefa Cígera Hronského ožilo stánkami, hudbou a dobrou náladou.
K mestám, kde je vybudovaný K-Park sa môže zaradiť aj Prievidza. Stačí ak za jeho vybudovanie zahlasujete na webovej stránke obchodného reťazca. Urobiť tak môžete do 24.septembra.
Hospodárenie s mestským majetkom v Prievidzi vykazuje pozitívne trendy. Analýza vývoja hodnoty majetku mesta za posledných päť rokov ukazuje, že od roku 2020 došlo k nárastu celkovej hodnoty mestského majetku o 14,95 %, čo v prepočte predstavuje viac než 14 miliónov eur.
Dlhé čakacie doby na ošetrenie na urgentnom príjme v bojnickej nemocnici sú dnešnou realitou. Mnohí pacienti ale na urgent vôbec nepatria. Vyhľadať by skôr mali svojho obvodného lekára alebo pohotovosť.
Koncom júna tohto roku dostala každá rodina v handlovskej baníckej kolónii vlastnú smetnú nádobu a plastové vrecia na triedenie odpadu. Bol to prvý krok k riešeniu čiernych skládok, znečistených ulíc, dvorov a verejných priestranstiev v tejto lokalite mesta.
S novým školským rokom zaviedla Základná škola na Školskej ulici v Handlovej jednotné pravidlá pre všetkých žiakov aj učiteľov. V duchu športového fair play sa budú, tak ako vo futbale, rozdávať žlté a červené karty.
Beh, ktorý spája ľudí. Beh, ktorý pomáha nevyliečiteľne chorým. Beh, ktorý podporuje ľudskosť. Taký bol v piatok 29.augusta v Lesoparku Prievidza.