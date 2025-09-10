Modely vesmírnych telies, tvorivé a vzdelávacie aktivity, pozorovanie oblohy, prednášky s odborníkmi, diskusia s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom. To všetko ponúklo jedinečné podujatie Hviezdna Prievidza.
Železnice Slovenskej republiky budú v polovici októbra tohto roka opravovať priecestie na trati Handlová - Sklené. Počas opráv bude na štátnej ceste vytvorená obchádzková trasa.
Od prvej handlovskej výstavy záhradkárskych výpestkov s názvom Ekotrh uplynulo už tridsať rokov. Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Andreja Kmeťa v Handlovej bude v tradícii pokračovať aj ďalej.
Aj tento rok bude Handlová počas katarínskych dní oceňovať ľudí, ktorí sa pričinili o rozvoj mesta. Ak takých poznáte, môžete ich na ocenenie nominovať.
Záznam z tlačovej besedy primátorky mesta Prievidza a primátora mesta Bojnice k aktuálnej situácii pri čerpaní eurofondov na transformáciu.
Tanec, spev, športové aktivity, výtvarné i rôzne tvorivé činnosti. To všetko ponúka Centrum voľného času v Prievidzi vo svojich 44 krúžkoch, ktoré tento školský rok otvára pre deti a mládež.
Po úspešnej jarnej sezóne pokračuje obľúbená Tančiareň pre seniorov. Jesenná časť sa presúva do Kultúrneho domu v Necpaloch. Začína sa vo štvrtok 25. septembra.
Mesto Prievidza vie efektívne využívať európske fondy a národné dotácie. Potvrdzujú to posledné roky, kedy sa samospráve podarilo realizovať, rozbehnúť či pripraviť projekty v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur.
S dôrazom na spoluprácu a tímovú prácu plnili prievidzskí deviataci úlohy počas spoločného branného cvičenia. Okresné mesto sa tým zapojilo do celoštátneho projektu Príprava obyvateľstva na obranu štátu, na ktorom participuje ZMOS v spolupráci s Ministerstvom obrany SR.
Prvý septembrový víkend patril v Prievidzi oslavám baníckeho remesla. Sídlisko Píly a Námestie Jozefa Cígera Hronského ožilo stánkami, hudbou a dobrou náladou.