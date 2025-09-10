RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Turnaj mládeže a priateľstva

Turnaj mládeže a priateľstva

V sobotu 13.septembra sa v Prievidzi zišli zápasníci a zápasníčky z niekoľkých krajín na tradičnom medzinárodnom turnaji v zápasení voľným štýlom.

Ponúkajú aj záchranársky krúžok

Ponúkajú aj záchranársky krúžok

Viac ako štyridsať krúžkov pre deti aj dospelých ponúka v tomto školskom roku Centrum voľného času v Handlovej.

Lehoťania sa dočkali

Lehoťania sa dočkali

V strede týždňa začala spoločnosť Hater Handlová realizovať odvodnenie cesty v handlovskej mestskej časti Nová Lehota.

Hviezdna Prievidza zahviezdila

Hviezdna Prievidza zahviezdila

Modely vesmírnych telies, tvorivé a vzdelávacie aktivity, pozorovanie oblohy, prednášky s odborníkmi, diskusia s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom. To všetko ponúklo jedinečné podujatie Hviezdna Prievidza.

Opravia priecestie

Opravia priecestie

Železnice Slovenskej republiky budú v polovici októbra tohto roka opravovať priecestie na trati Handlová - Sklené. Počas opráv bude na štátnej ceste vytvorená obchádzková trasa.

Ekotrh má už 30 rokov

Ekotrh má už 30 rokov

Od prvej handlovskej výstavy záhradkárskych výpestkov s názvom Ekotrh uplynulo už tridsať rokov. Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Andreja Kmeťa v Handlovej bude v tradícii pokračovať aj ďalej.

Aj vy môžete vybrať ocenených

Aj vy môžete vybrať ocenených

Aj tento rok bude Handlová počas katarínskych dní oceňovať ľudí, ktorí sa pričinili o rozvoj mesta. Ak takých poznáte, môžete ich na ocenenie nominovať.

Zlyhávanie čerpania eurofondov na transformáciu

Zlyhávanie čerpania eurofondov na transformáciu

Záznam z tlačovej besedy primátorky mesta Prievidza a primátora mesta Bojnice k aktuálnej situácii pri čerpaní eurofondov na transformáciu.

Otvárajú 44 krúžkov

Otvárajú 44 krúžkov

Tanec, spev, športové aktivity, výtvarné i rôzne tvorivé činnosti. To všetko ponúka Centrum voľného času v Prievidzi vo svojich 44 krúžkoch, ktoré tento školský rok otvára pre deti a mládež.

Tančiareň pokračuje

Tančiareň pokračuje

Po úspešnej jarnej sezóne pokračuje obľúbená Tančiareň pre seniorov. Jesenná časť sa presúva do Kultúrneho domu v Necpaloch. Začína sa vo štvrtok 25. septembra.

Previous Next
  • Turnaj mládeže a priateľstva

    Turnaj mládeže a priateľstva

    štvrtok, 18. september 2025, 11:49
  • Ponúkajú aj záchranársky krúžok

    Ponúkajú aj záchranársky krúžok

    štvrtok, 18. september 2025, 10:19
  • Lehoťania sa dočkali

    Lehoťania sa dočkali

    streda, 17. september 2025, 20:29
  • Hviezdna Prievidza zahviezdila

    Hviezdna Prievidza zahviezdila

    streda, 17. september 2025, 12:05
  • Opravia priecestie

    Opravia priecestie

    piatok, 12. september 2025, 10:37
  • Ekotrh má už 30 rokov

    Ekotrh má už 30 rokov

    piatok, 12. september 2025, 10:29
  • Aj vy môžete vybrať ocenených

    Aj vy môžete vybrať ocenených

    piatok, 12. september 2025, 10:08
  • Zlyhávanie čerpania eurofondov na transformáciu

    Zlyhávanie čerpania eurofondov na transformáciu

    štvrtok, 11. september 2025, 13:04
  • Otvárajú 44 krúžkov

    Otvárajú 44 krúžkov

    štvrtok, 11. september 2025, 09:31
  • Tančiareň pokračuje

    Tančiareň pokračuje

    streda, 10. september 2025, 13:54

Turnaj mládeže a priateľstva

Podrobnosti
Prečítané: 8x

Snímka obrazovky 2025-09-18 134503V sobotu 13.septembra sa v Prievidzi zišli zápasníci a zápasníčky z niekoľkých krajín na tradičnom medzinárodnom turnaji v zápasení voľným štýlom.

 

{youtube}Mq_Y1r5CF1gyoutube}

Dnes je 18. september a meniny oslavuje Eugénia

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 