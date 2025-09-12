RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Nákup elektrobusov z eurofondov ohrozený

Nákup elektrobusov z eurofondov ohrozený

Čerpanie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu je iba  na úrovni 5%. Pritom 60%  alokovaných peňazí musí byť vyčerpaných do konca roku 2026. V balíku ohrozených projektov je i modernizácia vozového parku MHD v Prievidzi a v Bojniciach

Vynovené basketbalové ihrisko

Vynovené basketbalové ihrisko

ZŠ s MŠ Dobšinského v Prievidzi využila aj uplynulé letné prázdniny na modernizáciu. Vďaka viacerým rekonštrukčným prácam sa podarilo zlepšiť exteriér aj interiér budovy, zmodernizovali sa odborné učebne, športoviská aj priestory pre oddych a tvorivosť detí.

Príbeh vytesaný do kameňa

Príbeh vytesaný do kameňa

Posledné okamihy života grófa Jána XIV. Pálfiho zachytáva knižná publikácia Príbeh vytesaný do kameňa s podtitulom História a súčasnosť sarkofágu. Jej autormi sú Maroš Barok a Erik Kližan. Do života ju slávnostne uviedli 13. septembra na Bojnickom zámku.

Turnaj mládeže a priateľstva

Turnaj mládeže a priateľstva

V sobotu 13.septembra sa v Prievidzi zišli zápasníci a zápasníčky z niekoľkých krajín na tradičnom medzinárodnom turnaji v zápasení voľným štýlom.

Ponúkajú aj záchranársky krúžok

Ponúkajú aj záchranársky krúžok

Viac ako štyridsať krúžkov pre deti aj dospelých ponúka v tomto školskom roku Centrum voľného času v Handlovej.

Lehoťania sa dočkali

Lehoťania sa dočkali

V strede týždňa začala spoločnosť Hater Handlová realizovať odvodnenie cesty v handlovskej mestskej časti Nová Lehota.

Hviezdna Prievidza zahviezdila

Hviezdna Prievidza zahviezdila

Modely vesmírnych telies, tvorivé a vzdelávacie aktivity, pozorovanie oblohy, prednášky s odborníkmi, diskusia s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom. To všetko ponúklo jedinečné podujatie Hviezdna Prievidza.

Opravia priecestie

Opravia priecestie

Železnice Slovenskej republiky budú v polovici októbra tohto roka opravovať priecestie na trati Handlová - Sklené. Počas opráv bude na štátnej ceste vytvorená obchádzková trasa.

Ekotrh má už 30 rokov

Ekotrh má už 30 rokov

Od prvej handlovskej výstavy záhradkárskych výpestkov s názvom Ekotrh uplynulo už tridsať rokov. Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Andreja Kmeťa v Handlovej bude v tradícii pokračovať aj ďalej.

Aj vy môžete vybrať ocenených

Aj vy môžete vybrať ocenených

Aj tento rok bude Handlová počas katarínskych dní oceňovať ľudí, ktorí sa pričinili o rozvoj mesta. Ak takých poznáte, môžete ich na ocenenie nominovať.

Previous Next
  • Nákup elektrobusov z eurofondov ohrozený

    Nákup elektrobusov z eurofondov ohrozený

    štvrtok, 18. september 2025, 15:45
  • Vynovené basketbalové ihrisko

    Vynovené basketbalové ihrisko

    štvrtok, 18. september 2025, 15:43
  • Príbeh vytesaný do kameňa

    Príbeh vytesaný do kameňa

    štvrtok, 18. september 2025, 15:42
  • Turnaj mládeže a priateľstva

    Turnaj mládeže a priateľstva

    štvrtok, 18. september 2025, 11:49
  • Ponúkajú aj záchranársky krúžok

    Ponúkajú aj záchranársky krúžok

    štvrtok, 18. september 2025, 10:19
  • Lehoťania sa dočkali

    Lehoťania sa dočkali

    streda, 17. september 2025, 20:29
  • Hviezdna Prievidza zahviezdila

    Hviezdna Prievidza zahviezdila

    streda, 17. september 2025, 12:05
  • Opravia priecestie

    Opravia priecestie

    piatok, 12. september 2025, 10:37
  • Ekotrh má už 30 rokov

    Ekotrh má už 30 rokov

    piatok, 12. september 2025, 10:29
  • Aj vy môžete vybrať ocenených

    Aj vy môžete vybrať ocenených

    piatok, 12. september 2025, 10:08

Nákup elektrobusov z eurofondov ohrozený

Podrobnosti
Prečítané: 12x

Snimka obrazovky 2025-09-18 o 9.32.49Čerpanie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu je iba  na úrovni 5%. Pritom 60%  alokovaných peňazí musí byť vyčerpaných do konca roku 2026. V balíku ohrozených projektov je i modernizácia vozového parku MHD v Prievidzi a v Bojniciach

 

Dnes je 18. september a meniny oslavuje Eugénia

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 