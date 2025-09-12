Do Európskeho týždňa mobility sa zapojila Prievidza aj tento rok. Zaviazala sa realizovať opatrenia, ktoré spomalia a upokoja dopravu v meste. Verejnosť mala možnosť využiť počas jedného dňa bezplatnú prepravu mestskou hromadnou dopravou.
Čerpanie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu je iba na úrovni 5%. Pritom 60% alokovaných peňazí musí byť vyčerpaných do konca roku 2026. V balíku ohrozených projektov je i modernizácia vozového parku MHD v Prievidzi a v Bojniciach
ZŠ s MŠ Dobšinského v Prievidzi využila aj uplynulé letné prázdniny na modernizáciu. Vďaka viacerým rekonštrukčným prácam sa podarilo zlepšiť exteriér aj interiér budovy, zmodernizovali sa odborné učebne, športoviská aj priestory pre oddych a tvorivosť detí.
Posledné okamihy života grófa Jána XIV. Pálfiho zachytáva knižná publikácia Príbeh vytesaný do kameňa s podtitulom História a súčasnosť sarkofágu. Jej autormi sú Maroš Barok a Erik Kližan. Do života ju slávnostne uviedli 13. septembra na Bojnickom zámku.
V sobotu 13.septembra sa v Prievidzi zišli zápasníci a zápasníčky z niekoľkých krajín na tradičnom medzinárodnom turnaji v zápasení voľným štýlom.
Viac ako štyridsať krúžkov pre deti aj dospelých ponúka v tomto školskom roku Centrum voľného času v Handlovej.
V strede týždňa začala spoločnosť Hater Handlová realizovať odvodnenie cesty v handlovskej mestskej časti Nová Lehota.
Modely vesmírnych telies, tvorivé a vzdelávacie aktivity, pozorovanie oblohy, prednášky s odborníkmi, diskusia s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom. To všetko ponúklo jedinečné podujatie Hviezdna Prievidza.
Železnice Slovenskej republiky budú v polovici októbra tohto roka opravovať priecestie na trati Handlová - Sklené. Počas opráv bude na štátnej ceste vytvorená obchádzková trasa.
Od prvej handlovskej výstavy záhradkárskych výpestkov s názvom Ekotrh uplynulo už tridsať rokov. Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Andreja Kmeťa v Handlovej bude v tradícii pokračovať aj ďalej.