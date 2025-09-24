RTV Prievidza
Naladia sa na celý týždeň

Dobrým štartom vyučovacieho dňa v prievidzských základných školách sú ranné kruhy. Krátke stretnutia pred vyučovaním prinášajú deťom aj učiteľom priestor na zdieľanie, posilňujú vzťahy v triede a podporujú duševnú pohodu.

Schválili druhú zmenu rozpočtu

Poslanci krajského zastupiteľstva na stretli na svojom rokovaní v pondelok 22. septembra.

Divadlo v anglickom jazyku

Legendárne príbehy britskej mytológie v divadelnom prevedení v anglickom jazyku si v handlovskom dome kultúry pozreli v strede uplynulého týždňa žiaci Základnej školy na Mierovom námestí.

Vyhrážal sa seniorom

Klienti Senior centra v Handlovej boli koncom uplynulého týždňa terčom slovných vyhrážok.

Tajomstvo Jana Nepomuckého

Architektonické dedičstvo, okná do minulosti, dvere do budúcnosti. To sú tohtoročné témy Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Mesto Handlová pripravilo k témam viacero aktivít.

Prejazdu centrom Bojníc sa radšej vyhnite

Po rekonštrukcii cesty a chodníka na tzv. Lámanici pokračuje mesto Bojnice v rekonštrukcii komunikácie južnej časti Hurbanovho námestia. Investícia za 242 000 eur by mala byť hotová do konca októbra.

Pokuty sú vysoké

Od začiatku  októbra  budú postupne vo všetkých častiach Prievidze podľa harmonogramu rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Ukladanie odpadu mimo určených stanovíšť a termínov je zakázané a hrozí zaň pokuta. Prievidzská samospráva preto vyzýva obyvateľov, aby nevytvárali nepovolené skládky odpadu.

Pre prvákov rok zdarma

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi je priestor na vzdelávanie, oddych aj rodinné chvíle. Otvorená je pre čitateľov bez rozdielu veku. Dobrodružstvá a zážitky ponúka aj prváčikom.

Druhé kolo verejného ponukového konania

Handlovčania sa najskôr tešili na zrekonštruovanú plaváreň, potom márne čakali na jej otvorenie a teraz majú ešte malú nádej, že sa veci pohnú vpred.

Bude sa Sládkovičova ulica rekonštruovať alebo nebude?

Mesto Prievidza plánuje v najbližšom čase  komplexnú rekonštrukciu cesty a chodníkov na Sládkovičovej ulici za viac ako jeden milión eur. Obyvatelia tento krok vítajú, ale chcú, aby sa zároveň zrekonštruovali aj inžinierske siete. Ak im ale mesto vyhovie, rekonštrukcia sa v najlepšom prípade posunie o niekoľko rokov, v najhoršom nemusí byť vôbec.

Naladia sa na celý týždeň

Snimka obrazovky 2025-09-29 o 13.10.19Dobrým štartom vyučovacieho dňa v prievidzských základných školách sú ranné kruhy. Krátke stretnutia pred vyučovaním prinášajú deťom aj učiteľom priestor na zdieľanie, posilňujú vzťahy v triede a podporujú duševnú pohodu.

 

